В Житомирской области на пожаре в частном доме пострадали двое малолетних детей

Сегодня в Житомирской области на пожаре в частном доме травмировалось двое малолетних детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

16 января в 10:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном кирпичном жилом доме в селе Грушки Хорошевского района. Об этом спасателям сообщили работники скорой помощи, которые направлялись к месту происшествия по вызову.

По прибытию бойцы ГСЧС установили, что очаг возгорания находится в одной из жилых комнат дома и огнем охвачены вещи домашнего обихода. Спасатели пожар в 11:00 – локализовали и в 11:40 – ликвидировали. Огнем уничтожено вещи домашнего обихода в комнате на площади 15 кв. м.

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Чуть позже выяснилось, что мать находилась дома вместе со своими двумя малолетними детьми. Все они находились в комнате, где работал телевизор. Выйдя из дома за дровина и вернувшись через несколько минут, женщина увидела, что горит телевизор, а комната наполнена едким дымом. Не теряя времени, испуганная мать схватила двух 2-летних мальчиков и выбежала с ними на свежий воздух. После этого женщина вызвала медиков.

Детей было госпитализировано в Хорошевскую центральную районную больницу с легким отравлением продуктами горения.

Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

К ликвидации возгорания привлекалось 6 спасателей и 1 единица пожарной техники.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.