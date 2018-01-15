Пойманного на взятке замглавы ж/д станции Бердичева отправили под домашний арест

Задержанному на взятке в Бердичеве заместителю руководителя железнодорожной станции избрали меру пресечения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Так, прокуратура Житомирской области обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом железнодорожной станции. 12 января железнодорожнику сообщили о подозрении в совершении преступления. «Также в этот же день постановлением Королевского районного суда Житомира подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время с применением электронного средства контроля», - уточнили в ведомстве.

“Относительно другого железнодорожника, который фигурирует в этом деле, то его причастность сейчас изучается”, - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 11 января этого года двух руководителей железнодорожной станции на Житомирщине СБУ разоблачила на взятке.

Правоохранители задокументировали, что чиновники требовали от подчиненного дежурного по станции двадцать тысяч гривен.

В случае отказа злоумышленники угрожали «дать ход» сфабрикованному акту о якобы нарушении работником трудового законодательства с последующим увольнением с должности. Оперативники спецслужбы задержали заместителя руководителя станции в Бердичеве вблизи банкомата. Он контролировал перечисление всей суммы взятки на банковскую карту жены.