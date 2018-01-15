Языки пламени и столб густого черного дыма: во Львове горят склады лакокрасочных материалов (фото)
12:56, 15 января 2018Происшествия
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На данный момент информация о пострадавших отсутствует, на месте инцидента работают пожарные.
Пожар произошел на складе лакокрасочных материалов / фото facebook.com/igor.zinkevych
Во Львове на улице Рудненской произошел пожар на складах лакокрасочных материалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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"Ул. Рудненская, 14а, пожар на складах лакокрасочных материалов. Вода возле склада замерзла, поэтому ее качают из-под протезного завода", - говорится в его сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Одессе на месте пожара, произошедшего 12 января на железнодорожной станции "Одесса-Товарная", обнаружен погибший мужчина.
фото facebook.com/igor.zinkevych
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