Языки пламени и столб густого черного дыма: во Львове горят склады лакокрасочных материалов (фото)

Во Львове на улице Рудненской произошел пожар на складах лакокрасочных материалов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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"Ул. Рудненская, 14а, пожар на складах лакокрасочных материалов. Вода возле склада замерзла, поэтому ее качают из-под протезного завода", - говорится в его сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на месте пожара, произошедшего 12 января на железнодорожной станции "Одесса-Товарная", обнаружен погибший мужчина.