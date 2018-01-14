Во Львовской области за сутки спасатели оказали помощь 12 травмированным лыжникам
15:22, 14 января 2018Происшествия
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Туристы получили травмы головы, рук и ног во время катания на лыжных трассах на г. Тростян и г. Высокий Верх.
На Львовщине за сутки спасатели оказали помощь 12 пострадавшим лыжникам / фото УНИАН
Во Львовской области за минувшие сутки спасатели оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.
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«13 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам», - говорится в сообщении.
Туристы во время катания на лыжных трассах на г. Тростян и г. Высокий Верх получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.
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