Во Львовской области за сутки спасатели оказали помощь 12 травмированным лыжникам

Во Львовской области за минувшие сутки спасатели оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

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«13 января спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы оказали помощь 12 травмированным туристам-лыжникам», - говорится в сообщении.

Туристы во время катания на лыжных трассах на г. Тростян и г. Высокий Верх получили травмы головы, рук и ног. Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.