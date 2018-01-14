В Одесской области задержали злоумышленника, избившего женщину-полицейского

В Одесской области с применением оружия задержан злоумышленник, избивший женщину-полицейского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, 12 января примерно в 23.00, при профилактической отработке автодороги М-05 «Одесса-Киев», правоохранители получили информацию о том, что в селе Дачное Беляевского района нетрезвый водитель управляет автомобилем Merсedes.

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Указанный автомобиль инспекторы остановили на улице Мира. Патрульные обратили внимание, что водитель иномарки имеет явные признаки алкогольного опьянения. На требования инспекторов предъявить соответствующие документы мужчина не реагировал, вел себя агрессивно и бросался в драку.

«Во время общения с нарушителем посетители развлекательного заведения, которое находится рядом, начали угрожать правоохранителям, пытались провоцировать конфликт и хватали патрульных за униформу», - рассказали в пресс-службе.

На требования инспекторов прекратить незаконные действия правонарушители не реагировали, более того, занимались рукоприкладством: нанесли травмы головы женщине-инспектору и пытались автомобилем совершить на нее наезд.

В пресс-службе подчеркнули, что патрульные были вынуждены применить огнестрельное табельное оружие. Один из нарушителей задержан, другой - скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

На место происшествия вызвали следственную группу, 26-летнего задержанного передали следователям. В связи с полученными травмами женщина-полицейский обратилась в медицинское учреждение, где находится под наблюдением врачей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.