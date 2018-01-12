В Россию из "ДНР" пришел заминированный поезд
12:37, 12 января 2018Происшествия
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Неизвестные прикрепили к одному из вагонов гранату Ф-1.
В РФ обнаружили заминированный поезд / фото pixabay.com
В российский Белгород из "ДНР" пришел заминированный поезд. Узнали об этом, когда подошли к составу уже на станции в РФ.
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Взрывное устройство в грузовом составе обнаружили на станции "Валуйки-Сортировочные" в Белгородской области, сообщается в телеграмм-канале Mash.
На боковой раме одного из вагонов была закреплена граната Ф-1. Как отмечается, излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колеса и сходит с путей.
Как сообщал УНИАН, 10 января на Закарпатье произошла масштабная авария. В селе Соль грузовой поезд сошел с рельсов.
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