В Россию из "ДНР" пришел заминированный поезд

В российский Белгород из "ДНР" пришел заминированный поезд. Узнали об этом, когда подошли к составу уже на станции в РФ.

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Взрывное устройство в грузовом составе обнаружили на станции "Валуйки-Сортировочные" в Белгородской области, сообщается в телеграмм-канале Mash.

На боковой раме одного из вагонов была закреплена граната Ф-1. Как отмечается, излом боковой рамы в 100% случаев приводит к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колеса и сходит с путей.

Как сообщал УНИАН, 10 января на Закарпатье произошла масштабная авария. В селе Соль грузовой поезд сошел с рельсов.