Пропавшую в Черкасской области таксистку нашли мертвой в реке - СМИ

Пропавшую на Черкасчине таксистку Ирину Чуприну, которую искали несколько дней, нашли мертвой.

Об этом сообщила подруга погибшей. Женщина рассказала, что в понедельник, в 4 утра, Ирина взяла пассажиров из Черкасс в Смелу, что в 30 километрах. После этого связь с ней пропала, передает ТСН.

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Машину нашли в тот же день брошенной в Черкассах. Камеры наблюдения зафиксировали, что в то же утро в областной центр из Смелы за рулем ее машины возвращался уже неизвестный.

Тело женщины с многочисленными ранениями обнаружили в реке на окраине Смелы накануне ночью. Близкие предполагают, что все произошло из-за ограбления - денег и драгоценностей ни в машине, ни вблизи найденного тела не было.

В то же время полиция области слов подруги Ирины об обнаружении тела не подтверждает.

Как сообщал УНИАН, 9 января пропавшую в Киеве 22 декабря 2017 года Дану Савенко нашли мертвой.