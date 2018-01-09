В Киеве нашли мертвой пропавшую девушку с татуировкой кошки (фото)
14:34, 09 января 2018Происшествия
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Последний раз Дану видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", 9 января ее нашли мертвой.
Подробности убийства на данный момент неизвестны / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Пропавшая в Киеве 22 декабря 2017 года Дана Савенко найдена мертвой. Об этом dtp.kiev.ua сообщает в Facebook.
"Дана Волкова найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей", - говорится в сообщении.
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Последний раз девушку видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета".
Особыми приметами у Даны были татуировки в виде пера на руке и морда кошки на груди.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2017 года в селе Обозновка Кировоградского района нашли тело 12-летней девочки, пропавшей 8 декабря.
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