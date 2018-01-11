На Житомирщине полиция расследует кражу древесины.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Так, ночью 10 января в Пулинское отделение полиции поступило сообщение от лесников о том, что вблизи села Улашановки неизвестные воруют древесину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой застали на указанном месте двух мужчин и тракторы с телегами, груженными бревнами деревьев. Во время выяснения обстоятельств оказалось, что на этом участке лесное хозяйство проводило плановую вырубку сосен и ольхи. Поэтому двое местных жителей в возрасте 36-ти и 27-ми лет решили похитить древесину для собственных нужд.

Правоохранители задокументировали событие. Транспортные средства и бревна деревьев изъяты. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого по ч.2 ст.185 (Кража) УКУ досудебного расследования.

По действующему законодательству мужчинам может грозить наказание от полугодового ареста и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.