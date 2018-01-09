Аброськин о подозреваемом в убийстве Ноздровской: не раскаивается и не собирается

Подозреваемый в убийстве адвоката Ирины Ноздровской, которого задержали 8 января, не признается в совершении преступления. Об этом первый заместитель председателя Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

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«Ни о каком откровенном признании подозреваемого речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с человеком, которого мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в содеянном и не собирается каяться», - заявил Аброськин.

Он заметил, что некоторые «специалисты» продолжают давать советы полиции, как ей надо работать.

«Раскрытие преступлений - это тяжеленная работа по сбору вещественных доказательств, воспроизведения обстоятельств преступления, установлению лица, совершившего его, и последующее задержание. Нельзя задерживать человека, потому что «кто-то слышал и додумал»», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании лица, которое обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день ей было сообщено о подозрении.

По информации СМИ, подозреваемым является близкий родственник Россошанського, и он якобы признался в совершении преступления. "Во время допроса он сказал, что на остановке произошла ссора, после чего он достал нож и нанес потерпевшей удары в шею", - сообщили источники.