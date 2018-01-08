Неизвестные ворвались в стриптиз-клуб в центре Киева и устроили стрельбу

В понедельник вечером, около 20:10, десять неизвестных мужчин ворвались в стриптиз-клуб DOLLS, который находится на улице Большая Васильковская, и открыли стрельбу.

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Как сообщает "Киев.Оперативный" на странице в Facebook, в полицию позвонила женщина, которая работает в этом заведении. "Буквально через минуту все нападавшие выбежали на улицу, сели в автомобиль и уехали", - передает издание.

На место были сразу направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. "К счастью, помощь последних не понадобилась", - добавляет "Киев.Оперативный".

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы, ведутся поиски нападавших.

Напомним, в начале ноября 2017 года в Киеве неизвестные бросили в холл развлекательного заведения неустановленную пиротехнику. Злоумышленники повредили взрывпакетами вход в стриптиз-клуб в комплексе "Арена-Сити" и убежали.