Неизвестные ворвались в стриптиз-клуб в центре Киева и устроили стрельбу
В полицию позвонила женщина, которая работает в этом заведении. Помощь медиков никому не понадобилась.
В понедельник вечером, около 20:10, десять неизвестных мужчин ворвались в стриптиз-клуб DOLLS, который находится на улице Большая Васильковская, и открыли стрельбу.
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Как сообщает "Киев.Оперативный" на странице в Facebook, в полицию позвонила женщина, которая работает в этом заведении. "Буквально через минуту все нападавшие выбежали на улицу, сели в автомобиль и уехали", - передает издание.
На место были сразу направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики. "К счастью, помощь последних не понадобилась", - добавляет "Киев.Оперативный".
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы, ведутся поиски нападавших.
Напомним, в начале ноября 2017 года в Киеве неизвестные бросили в холл развлекательного заведения неустановленную пиротехнику. Злоумышленники повредили взрывпакетами вход в стриптиз-клуб в комплексе "Арена-Сити" и убежали.