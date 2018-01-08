В Киеве на Русановке в результате пожара в девятиэтажке погибла женщина

В Киеве во время тушения пожара в квартире 9-этажного жилого дома на бул. Алексея Давыдова, 19, огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, 7 января в 20:31 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в одной из квартир 7 этажа возник пожар.

Читайте такжеВ Киеве спасатели погасили пожар в 24-этажном жилом доме

На место происшествия прибыло дежурное отделение 16-й Государственной пожежено-спасательной части. В 21:06 пожар площадью 10 кв.м был локализован, а в 21:26 — ликвидирован. Во время тушения пожара, в одной из комнат квартиры спасатели обнаружили тело погибшей пожилой женщины.

На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава.

Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Житомирской области вследствие пожара погибли 2 детей.