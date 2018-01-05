Водитель фуры помог мужчине украсть свой груз (фото, видео)

16:59, 05 января 2018
Происшествия
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Инцидент на видео сняли неравнодушные львовяне. Кража произошла еще до приезда на строительство.

Водитель фуры помог мужчине украсть свой груз / фото facebook.com/lyudmyla.dunets

Во Львове на улице Гната Хоткевича, 32 двое мужчин складывали верхний слой кирпича с фуры в микроавтобус, который стоял рядом.

Фото и видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовала львовянка Людмила Дунец.

Кража произошла еще до приезда на строительство.

"По одному слою из 15 поддонов — вот и получится минус один поддон. Кругленькая сумма, а на стройке никогда не будут перечислять. Поэтому то и получается все втридорога, потому что еще не начали строить, а потери и недостачи уже есть", — сообщила жительница Львова.

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Теги: #кража во Львове#кража груза#водитель фуры