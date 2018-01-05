Водитель фуры помог мужчине украсть свой груз (фото, видео)

Во Львове на улице Гната Хоткевича, 32 двое мужчин складывали верхний слой кирпича с фуры в микроавтобус, который стоял рядом.

Фото и видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовала львовянка Людмила Дунец.

Кража произошла еще до приезда на строительство.

"По одному слою из 15 поддонов — вот и получится минус один поддон. Кругленькая сумма, а на стройке никогда не будут перечислять. Поэтому то и получается все втридорога, потому что еще не начали строить, а потери и недостачи уже есть", — сообщила жительница Львова.