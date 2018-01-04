На Житомирщине мужчина хранил дома более килограмма каннабиса

На Житомирщине полиция открыла уголовное производство по факту хранения жителем Бердичевского района наркотиков.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Более килограмма каннабиса правоохранители изъяли дома у 45 — летнего жителя села Гришковцы Бердичевского района. У него также нашли средства, сопутствующие для употребления и распространения наркотиков, несколько мобильников и другие вещи.

Мужчине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.