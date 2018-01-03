В Нацполиции назвали предварительную причину смерти юриста Ноздровской

По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Как сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции Киевской области Николай Жукович в комментарии УНИАН, по данным экспертизы можно исключить версию об изнасиловании.

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"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - сказал Жукович.

Кроме того, он опроверг слухи, распространяющиеся в соцсетях со вчерашнего вечера, что якобы бывший председатель Вышгородского районного суда, который является дядей Россошанського - осужденного за совершение ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской в 2015 году - с семьей выехал в Россию.

"Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере, на вчерашний вечер".

Также он добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, находятся в Украине.

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В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой поручил полиции создать координационный штаб и задействовать лучших специалистов к расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, соответствующее поручение Яровой дал сегодня во время видеоселекторного совещания.

"Ставлю задачу Национальной полиции и Главному следственному управлению - создать координационный штаб, задействовать лучших специалистов. Максимально организовать работу по раскрытию тяжкого преступления специалистами Департамента уголовного розыска и следователей", - сказал он.

Кроме того, Яровой дал поручение взять на особый контроль проведение всех необходимых экспертиз. "Если нужны специалисты из других областей - мы немедленно вызовем", - отметил представитель министерства.

Он также подчеркнул необходимость немедленно наладить взаимодействие между департаментами полиции, общественными активистами и СМИ относительно расследования этого преступления.

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Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровськой, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполіціі в Киевской области.