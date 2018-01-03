В Одессе искали взрывчатку возле областного отделения Нацполиции (фото)

В Одессе неизвестный сделал два ложных сообщения о взрывчатке, заложенной во дворе здания Главного управления Национальной полиции в Одесской области, которое расположено в центре города.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций регионального управления Нацполиции, 2 января примерно в 21.00 в Суворовский отдел полиции Одессы позвонил пока неустановленный мужчина, который сообщил, что в мусорном контейнере во дворе административного здания ГУНП, расположенном на улице Еврейской, 14, заложена взрывчатка. Буквально через несколько минут аналогичное анонимное сообщение поступило в Шевченковское отделение полиции города.

По указанному адресу прибыли взрывотехники и кинологи. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов, устройств и веществ обнаружено не было.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению личности и привлечению к ответственности лица, совершившего указанное правонарушение.