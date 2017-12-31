Харьковский террорист злоупотреблял алкоголем и хотел попасть в тюрьму - знакомый

Владимира Безуха, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, направили в местный изолятор временного содержания. Об этом сообщило Громадське со ссылкой на дежурного в Следственном управлении ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Там задержанного Владимира Безуха допрашивали около двух часов. Перед этим у мужчины взяли биологические образцы для дальнейших экспертиз. Передают, что прокурор должен обратиться в суд в течение 72 часов для избрания Безуху меры пресечения. Безуху грозит 7-15 лет тюрьмы.

Как пишет Медиапорт, среди переговорщиков были отец "террориста", которого он не слушал, и знакомый со школы, психолог Вадим Безуглый, который разговаривал со злоумышленником через дверь, окно и по телефону. По словам Безуглого, Безух был пьян, находясь на почте, и его состояние можно описать как "галлюциногенный бред".

Местный житель Василий рассказал журналистам, что знаком с "террористом" еще со школы и часто видел его нетрезвым. "Его зовут Вова, кличка - "Безя"... Ну, он все принимает... Не работал он. Я недавно его встретил. Говорит: мне нужно в тюрьму. Я говорю: для чего? Он говорит: надо. Буквально три дня прошло – и увлеклась почта", – рассказал Василий.

Как сообщалось, 30 декабря около 14:00 вооруженный мужчина ворвался в почтовое отделение и забаррикадировался изнутри. У него в заложниках оказались 11 человек, среди них – трое женщин и двое детей.

В 20:30 спецназовцы КОРД штурмовали отделения. Им удалось задержать нападавшего и вывести всех заложников. Позже выяснилось, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. У мужчины 1977 года рождения были проблемы с психикой.