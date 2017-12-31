В полиции рассказали о помощи, которую заложники оказали спецназу в Харькове (видео)

Одна из заложниц открыла дверь спецназу при освобождении людей из помещения почты в Харькове, сообщил прокурор области Юрий Данильченко, передает ТСН. "Одна из заложниц открыла дверь, после чего спецподразделение проникло внутрь и обезвредило этого гражданина", – сказал он.

Читайте такжеВ Харькове силовики освободили заложников и задержали захватчика отделения "Укрпошты"Сейчас с освобожденными людьми работают психологи, их здоровью ничего не угрожает.

"Двое детей были освобождены чуть раньше, вы это видели. С ними работали врачи, психологи. Все остальные заложники без телесных повреждений, понятно, что с психологическими травмами", – отметил Данильченко.

"Остался парень, посетитель этого отделения и три женщины, сотрудницы этого отделения. Они очень мужественно себя вели, очень во многом нам помогли. Они были с нами в контакте. Мы работали с их родственниками, и мы им очень благодарны за то, что они так достойно выдержали такое чрезвычайное происшествие", – заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

Он отметил, чтомужчина, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, и, вероятно, нуждается в помощи психиатров, передает Украинская правда. "Нам известно, что указанная особа вела антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель Харькова, уже привлекался к уголовнойответственности за наркопреступления, нуждается, вероятно, в помощи психиатров", - сообщил Бех.