Опубликовано фото окровавленного мужчины, державшего заложников в Харькове

Глава МВД Арсен Аваков показал фото мужчины, державшего заложников на почте в Харькове. На снимке видно, что у него на голове рана, а лицо залито кровью.

Фото министр опубликовал в своем Twitter.

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По словам министра, в задержании участвовали оперативники уголовного розыска Национальной полиции.

Задержанному нападающему грозит 15 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове неизвестный забаррикадировался в здании отделения "Укрпошты", захватив в заложники девять взрослых и двух детей. По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть удерживаемых людей - двух детей и трех женщин.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.