Требования мужчины, захватившего заложников в Харькове, связаны с обменом пленными на Донбассе - полиция
"Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – рассказали в полиции.
Начальник полиции Харьковской области Олег Бех заявил, что требования неизвестного, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове 30 декабря, связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.
Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
По словам Беха, около 14:40 неизвестный забаррикадировался в отделении "Укрпочты" на улице Шевченко.
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"По его голосу мы не понимаем, в каком состоянии он находится… Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – добавил Бех.
Правоохранители предполагают, что у мужчины, который захватил заложников, могут быть сообщники. На место происшествия уже прибыл полицейский спецназ "КОРД".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, в Харькове мужчина захватил отделение «Укрпошты» на улице Шевченко, когда там находились люди. Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.