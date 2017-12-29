Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве матроса ВМС Шейхов

В Одесской области суд сегодня продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего правоохранителя Владимира Злого, подозреваемого в убийстве военнослужащего Военно-морских сил Украины Арслана Шейхова.

Читайте такжеВ Одесской области завершили расследование убийства матроса ВМС Шейхова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в Великомихайловском районном суде рассматривается обвинительный акт в уголовном производстве по факту убийства, которое произошло селе Егоровка в августе 2017 года.

«По ходатайству Раздельнянской местной прокуратуры судом продлен срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве по неосторожности матроса Военно-морских сил Украины», - сообщили в прокуратуре.

26 декабря в суд передан обвинительный акт по Злому, уже назначено судебное заседание для рассмотрения обвинительного акта по существу.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко проинформировал, что гибель военнослужащего ВМС Шейхова, обнаруженного мертвым в Одесской области 12 августа, квалифицирована как убийство по неосторожности. В тот же день был арестован подозреваемый.

Когда Шейхова обнаружили мертвым, советник начальника Генерального штаба ВСУ Елена Вербицкая сообщила, что накануне, 11 августа, военнослужащий, находясь в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома свой 33-й день рождения.

По ее информации, вечером к Шейхову заехал на своем автомобиле его знакомый Злой, и они они уехали в неизвестном направлении. Больше Шейхова никто живым не видел.

Тело военнослужащего нашел возле ворот своего дома местный врач из с. Егоровка (Одесская обл., Раздельнянский район). При осмотре тела полиция обнаружила множественные ушибы на теле и голове, переломы носа и черепа. Изначально тело военнослужащего было доставлено в морг города Раздельная, где судебно-медицинский эксперт констатировал, что смерть Шейхова наступила в связи с захлебыванием рвотной массой. Вербицкая не исключала, что такой вывод эксперта обусловлен, в частности, тем, что знакомый военнослужащего – бывший сотрудник органов МВД.

Вместе с тем в полиции Одесской области заявили, что проведенная в Одессе повторная экспертиза показала, что гибель Шейхова наступила от алкогольной интоксикации, а не от травм, в числе которых переломы ребер.

Отмечалось, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего. По заключению этих экспертов, предварительно было установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.