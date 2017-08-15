В Одессе повторная экспертиза показала, что травмы не являются причиной гибели военного Шейхова

Проведенная в Одессе повторная экспертиза показала, что гибель военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Арслана Шейхова наступила от алкогольной интоксикации, а не от травм, в числе которых переломы ребер.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, был назначен ряд экспертиз. Согласно предварительным выводам двух из них, мужчина скончался в результате алкогольной интоксикации.

Отмечается, что в Одесском областном бюро судебно-медицинских экспертиз проведена повторная комиссионная экспертиза тела погибшего военнослужащего.

По заключению экспертов, предварительно установлено, что обнаруженные на теле погибшего ссадины и травмы не являются причиной его смерти.

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«Указанные телесные повреждения потерпевший получил от падения с высоты собственного роста, а переломы ребер были вызваны после смерти и не вызвали повреждений внутренних органов. В настоящее время отобраны определенные образцы и проводится углубленный анализ. Окончательная причина смерти будет определена после проведения всего комплекса исследований», - заявили в главке.

В полиции добавили, что в ходе проведения досудебного расследования допрошены свидетели и очевидцы происшествия. Проводятся необходимые следственные действия.

В настоящее время планируется назначение судебных экспертиз по изъятым вещественным доказательствам, получение доступа к другой информации, полезной для следствия и проведение других следственно-розыскных действий для установления обстоятельств указанного события.

В Раздельнянский районный суд поданы ходатайства об арестах изъятого имущества и получения разрешения на проведение осмотров. Расследование находится на личном контроле руководства ГУНП.

Как сообщал УНИАН, 12 августа, в Одесской области нашли мертвым военнослужащего Военно-морских сил ВСУ Арслана Шейхова.

Советник начальника Генерального штаба ВСУ Елена Вербицкая сообщила, что накануне, 11 августа, военнослужащий, находясь в законном увольнении, вместе с семьей праздновал дома 33-й день рождения.

«Около 19.00 к нему заехал на своем автомобиле его знакомый гражданин Злой В.И. (1976 г.р.), спустя несколько минут они уехали в неизвестном направлении», - написала она и добавила, что больше Шейхова никто живым не видел.

Тело военнослужащего около 23.50 нашел возле ворот своего дома местный врач.

«При осмотре тела представителями полиции было выявлено множественные ушибы на теле и голове, переломы носа и черепа», - отметила советник начальника Генштаба.

Она добавила, что тело военнослужащего было доставлено в морг в г. Раздельная.

«По предварительной информации судебно-медицинского эксперта местного морга, смерть Шейхова наступила в связи с захлебыванием рвотной массой. О вышеупомянутых телесных повреждениях, которые являются несовместимыми с жизнью, даже речь не идет», - отметила она.

Вербицкая не исключала, что такой вывод эксперта обусловлен, в частности, тем, что знакомый военнослужащего - бывший сотрудник органов МВД.