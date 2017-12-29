В Одессе суд продлил пребывание под стражей фигуранта "дела 2 мая" Мефедова

В Одессе сегодня Приморский районный суд продлил срок пребывания под стражей фигуранту «дела 2 мая» россиянину Евгению Мефедову.

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Как передает корреспондент УНИАН, таков вердикт, вынесенный судьей Романом Гончаровым в отношении одного из основных обвиняемых в участии в массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года.

Решение вынесено в ходе судебного заседания, прошедшего в закрытом режиме, без допуска представителей СМИ.

Как отмечают эксперты, «такое решение – промежуточное, поскольку приурочено к дате – 18 января - окончанию срока досудебного расследования».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Приморском районном суде Одессы проходит заседание, на котором должна быть избрана мера пресечения Мефедову, который был возвращен в Одессу из Святогорска (Донецкая обл.) как один из 15-ти россиян, не предоставленных Украиной к обмену. К началу заседания возле зала заседаний собрались несколько десятков человек, в числе которых – журналисты и активисты, но их в зал не пустили. Сначала не пустили полицейские, а потом дверь оказалась закрытой. Позднее выяснилось, что вход перекрыт металлической решеткой. Увидев людей, судья объявил перерыв.

18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

15 ноября Приморский районный суд Одессы продлил Мефедову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца.

По данным досудебного следствия, он совершал антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни, и совершал другие противоправные действия в течение 2014 года.

14 декабря суд отменил Мефедову меру пресечения в виде содержания в под стражей с целью обмена на украинского пленного.

Как известно, 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложниками. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника.