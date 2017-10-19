В Одессе суд оставил под стражей фигуранта "дела 2 мая"

Апелляционный суд Одесской области сегодня отказался изменить меру пресечения фигуранту дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года Сергею Долженкову, а также признал незаконным арест 19 сентября еще одного фигуранта дела - Сергея Мефедова.

Как передает корреспондент УНИАН, апелляционная инстанция сегодня рассмотрела ходатайство защиты Долженкова и россиянина Мефедова, которые 18 сентября сразу после оправдательного приговора Ильичевского городского суда были задержаны по подозрению в сепаратизме.

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Позднее обоим фигурантам было объявлено подозрение по ряду других статей.

Заслушав в среду представителей обвинения и защиты, суд отказался изменить Долженкову меру пресечения в виде содержания в СИЗО, определенную Киевским районным судом Одессы.

Относительно Мефедова суд признал, что Киевский районный суд Одессы не должен был арестовывать россиянина по подозрению в сепаратизме, так как в момент задержания отсутствовало соответствующее постановление следственного судьи.

Кроме того, апелляционный суд обязал Киевский райсуд повторно рассмотреть меру пресечения Мефедову в рамках производства по ст. 110 УК Украины (сепаратизм). В то же время, Мефедов остается под стражей, так как 13 октября Киевский районный суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры, избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей по другому подозрению – по ст. 109 УК (действия, направленные на свержение конституционного строя или захват государственной власти).

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в городе Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области двоим оправданным судом фигурантам дела 2 мая 2014 года – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову - сообщили о подозрении в сепаратизме. Киевским районным судом Одессы 19 сентября им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Ранее тот же день, 18 сентября, Ильичевский городской суд признал невиновными всех подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 г.

11 октября Долженкову и Мефедову было сообщено подозрение в подготовке к организации массовых беспорядков, приготовление к которым имело место также на территории мемориального комплекса «411 батарея». Кроме того, в ходе расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ получен ответ лингвистической экспертизы. Последняя подтвердила, что публичные призывы, совершенные фигурантами в марте 2014 года во время автопробега по Николаевской и Одесской областям, являются умышленными действиями, которыми злоумышленники стремились повлиять на общественное мнение людей для последующего создания на указанных территориях незаконных образований и нарушить порядок, установленный Конституцией Украины.

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По результатам экспертиз, мужчинам сообщено о подозрении в совершении действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя (ч. 1 ст. 109 УК Украины).

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились – 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий в августе сбежал в Россию.