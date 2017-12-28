В Украине терактов стало меньше, но они стали более "жестокими и символическими" - исследование

Число терактов в Украине в 2017 году уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится сообщении Украинского института исследования экстремизма.

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Указывается, что теракты стали "более жестокими, персональными и символическими".

"По официальной статистике в 2014 году ежемесячно происходило 126 терактов, в 2015 - 108, 2016 - 155, 2017 - 124. То есть, в 2017 году показатель меньше прошлогоднего, но больше показателя 2015 года", - говорится в сообщении.

В институте заявили, что самые большие угрозы для Украины будет продуцировать Россия. По прогнозам организации в 2018 году продолжится практика персональных терактов.

"Одной главных проблем в борьбе с терроризмом в Украине Петренко называю отсутствие действенной системы наказаний. Так, за 3 года и 9 месяцев зарегистрировано 5804 уголовных дел по статье "террористический акт". Или в среднем - 129 террористических атак в месяц. Наказано по этой статье за 3 года и 6 месяцев - 15 человек ", - говорится в сообщении.