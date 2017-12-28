На Львовщине карета "скорой" столкнулась с поездом, есть пострадавшие (фото)
15:21, 28 декабря 2017Происшествия
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В результате аварии пострадали трое человек, из них двоих госпитализировали.
На Львовщине поезд столкнулся с автомобилем "скорой" / фото lv.npu.gov.ua
Сегодня около 12.30 на железнодорожном переезде в селе Давидов Львовской области карета скорой помощи столкнулась с дизельным поездом сообщением «Львов-Ходоров».
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, на момент аварии в автомобиле «скорой» находилось четверо человек, из них трое получили травмы – двух госпитализировали.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
фото lv.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 26 декабря в Киевской области пассажирский автобус слетел в кювет и перевернулся, в результате чего пострадали 13 человек.
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