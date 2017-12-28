В Одессе объявляли план "Перехват" из-за похищения женщины

27 декабря неизвестные лица в Приморском районе Одессе похитили женщину и увезли в неизвестном направлении на автомобиле БМВ Х5 темного цвета. из-за похищения был объявлен оперативный план "Перехват"

Об этом в Facebook сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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"Сегодня вечером в дежурную часть Полиции Одесской области поступило сообщение, что неизвестные лица, буквально на входе в свое помещение в Приморском районе Одессы, похитили женщину и увезли в неизвестном направлении на автомобиле БМВ Х5 темного цвета В 18:20 глава ГУ НП Дмитрий Головин ввел в действие оперативный план "Перехват". Уже в 19:30 автомобиль и злоумышленники были задержаны, план "Перехват" снят", - сообщил он.

Ранее в Ужгороде среди бела дня четверо мужчин похитили человека.