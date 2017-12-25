Спас сугроб: в Киеве мужчина выпрыгнул с 7 этажа, убегая от собутыльника, и выжил

16:47, 25 декабря 2017
Происшествия
2271

После того как мужчина пришел в себя после падения он сам подошел к консьержу дома и попросил вызвать "скорую".

В Киеве мужчина, убегая от пьяного соседа, выпрыгнул с 7 этажа и выжил / kyiv.npu.gov.ua

Сегодня около 6.00 в Деснянском районе столицы 31-летний мужчина, убегая от собутыльника, выпрыгнул с седьмого этажа дома.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, от гибели мужчину спас сугроб снега, в которой он упал с высоты. Когда мужчина пришел в себя после падения, он пришел к консьержу и попросил вызвать «скорую» и полицию.

Читайте такжеВ Киеве сотрудники пиццерии избили до крови своих посетителей (фото, видео)

У мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед. Правоохранители установили, что накануне мужчины распивали спиртное.

"Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 39-летнего нападающего в порядке ст.208 УПК и открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения.

Правоохранители выяснили, что перед тем мужчины употребляли алкоголь / kyiv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 22 декабря четверо избили двух молодых парней на станции метро "Крещатик".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#драка#выпрыгнул и выжил