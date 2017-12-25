Спас сугроб: в Киеве мужчина выпрыгнул с 7 этажа, убегая от собутыльника, и выжил

Сегодня около 6.00 в Деснянском районе столицы 31-летний мужчина, убегая от собутыльника, выпрыгнул с седьмого этажа дома.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, от гибели мужчину спас сугроб снега, в которой он упал с высоты. Когда мужчина пришел в себя после падения, он пришел к консьержу и попросил вызвать «скорую» и полицию.

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У мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед. Правоохранители установили, что накануне мужчины распивали спиртное.

"Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 39-летнего нападающего в порядке ст.208 УПК и открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до восьми лет лишения.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря четверо избили двух молодых парней на станции метро "Крещатик".