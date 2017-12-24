В центре Киева между домами рухнула стена: поврежден газопровод (фото)
15:46, 24 декабря 2017
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Стена упала на две припаркованные рядом машины. К счастью, обошлось без пострадавших.
Обломки стены повредили кабеля электроэнергии / Эспрессо
В центре Киева по улице Антоновича во дворе между домами обвалилась стена. Об этом сообщает "Эспрессо".
Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, при падении повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии, к тому же упала прямо на две машины: Лексус и БМВ.
Вследствие инцидента никто не пострадал / Эспрессо
Вследствие инцидента никто не пострадал. На месте работают ГСЧС, Киевгаз, Киевэнерго и полиция.
Как сообщал УНИАН, в Киеве рухнула остановка общественного транспорта.
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