В Киеве рухнула остановка общественного транспорта (фото)

В Соломенском районе Киева на ул. Антоновича рухнула остановка общественного транспорта. Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На место происшествия были вызваны дорожные службы.

Напомним, это не первый подобный инцидент в Киеве. Ранее остановка упала в районе жилого массива Троещина.