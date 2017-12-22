В Киеве рухнула остановка общественного транспорта (фото)

08:52, 22 декабря 2017
Происшествия
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На место происшествия были вызваны дорожные службы.

dtp.kiev.ua

В Соломенском районе Киева на ул. Антоновича рухнула остановка общественного транспорта. Соответствующие фото опубликованы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

dtp.kiev.ua

На место происшествия были вызваны дорожные службы.

Напомним, это не первый подобный инцидент в Киеве. Ранее остановка упала в районе жилого массива Троещина.

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Теги: #рухнула остановка в Киеве