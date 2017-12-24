В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: появились фото
10:45, 24 декабря 2017Происшествия
1847
В микроавтобусе находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Они получили травмы легкой и средней тяжести.
ДТП произошло в пригороде Кошице / karpatnews
В субботу, 23 декабря, в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП Об этом передает KarpatNews со ссылкой на словацкие СМИ.
Так, в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус "Renault Master" и легковой автомобиль "Suzuki Ignis".
ДТП с украинцами в Словакии / karpatnews
В микроавтобусе (на польской регистрации) находилось 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.
ДТП с украинцами в Словакии / karpatnews
По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с "Suzuki Ignis".
Как сообщал УНИАН, на Львовщине легковушка столкнулась с автобусом, пострадали пять человек .
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter