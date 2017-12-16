В Киеве сотрудники пиццерии избили до крови своих посетителей (фото, видео)

Ночью в субботу, 16 декабря, в ресторане SoloPizza на Крещатике произошла серьезная драка. Сотрудники учреждения избили своих посетителей.

Как сообщает "Информатор", молодая пара с еще одной девушкой пришли поесть пиццы. Но под конец отдыха они поссорились с директором.

По данным издания, администратор сначала на них кричала и обзывала, после чего с помощью официантов компанию молодых людей выбросили на улицу.

На этом сотрудники пиццерии не остановились, а продолжили избивать двух девушек и парня. Свидетелями драки стали таксисты, которые дежурили неподалеку. Они сняли на видео процесс избиения и вызвали полицию. После звонка правоохранителям, сотрудники заведения закрылись в ресторане.

Молодые люди так до конца и не поняли, за что их избили. Как рассказал пострадавший парень, он защищал свою жену от администратора пиццерии и ее сотрудников.

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По его словам, конфликт начала администрация и по непонятной ему причине напали на них внутри заведения. Парень отметил, что они расплатились по счету.

У супругов видны следы побоев на лице. Парень тоже жаловался на боль в области грудной клетки, а его жена на почки.

На место прибыли медики для оказания помощи, а также патрульные для фиксации правонарушения. Работники SoloPizza так и не вышли для дачи объяснений.