Громкий хлопок и столб дыма: сожжение Lexus семьи судьи, рассматривающей дело о ДТП с Зайцевой в Харькове, попало на видео

Опубликовано видео сожжения авто мужа судьи Светланы Маратовой, которая председательствует по делу о кровавом ДТП, когда студентка Елена Зайцева за рулем Lexus врезалась в Volkswagen, после чего протаранила толпу.

На записи видно, как мужчина отгоняет свое авто, которое припарковано вблизи пожара. По данным местных СМИ, во время пожара пламя перекинулось на припаркованные рядом Mercedes и Skoda, передает ТСН.

Читайте такжеВ Харькове сожгли авто мужа судьи, которая ведет дело о резонансном ДТП с шестью погибшими - СМИ

На сожженном авто Lexus LX 570 ездил прокурор отдела надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против жизни управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Харьковской области Станислав Муратов.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества, продолжается досудебное расследование. В то же время официального комментария относительно владельца поврежденного авто пока нет.

Справка УНИАН. Светлана Муратова рассматривает дело о ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове, в результате которого погибли шесть человек.

Напомним, что 21 декабря в Апелляционном суде Харьковской области рассмотрят апелляционную жалобу, которую подал адвокат Геннадия Дронова. Сергей Перепелица не согласен с решением следователя судьи Киевского райсуда о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей второго участника смертельного ДТП на Сумской.