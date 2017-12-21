В Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок (видео)

В Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок. Соответствующее видео опубликовало агентство "Кий-Инфо" в Facebook.

На записи видно, что обломки потолка упали прямо на места депутатов от "Свободы", а из образовавшейся дыры капает вода.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети.