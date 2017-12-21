В Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок (видео)
12:51, 21 декабря 2017Происшествия
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Обломки потолка упали прямо на места депутатов от "Свободы", а из образовавшейся дыры начала капать вода.
Инцидент произошел во время заседания / скриншот
В Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок. Соответствующее видео опубликовало агентство "Кий-Инфо" в Facebook.
На записи видно, что обломки потолка упали прямо на места депутатов от "Свободы", а из образовавшейся дыры капает вода.
Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети.
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