В Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок (видео)

12:51, 21 декабря 2017
Происшествия
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Обломки потолка упали прямо на места депутатов от "Свободы", а из образовавшейся дыры начала капать вода.

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В Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок. Соответствующее видео опубликовало агентство "Кий-Инфо" в Facebook.

На записи видно, что обломки потолка упали прямо на места депутатов от "Свободы", а из образовавшейся дыры капает вода.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве бульвар Верховной Рады залило кипятком из-за прорыва теплосети.

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Теги: #в Киевсовете обвалился потолок