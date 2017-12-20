Журналисты узнали о дальнейшей судьбе 8-летнего мальчика, который держал в страхе всю школу (видео)

Отца 8-летнего мальчика Артура Романа Полонского оштрафовали на 51 гривню и обвинили в ненадлежащем воспитании.

Около месяца назад Артура принудительно забрали из семьи. Он сейчас находится в реабилитационном центре. Журналисты узнали, как он там себя ведет и как решение суда повлияет на судьбу мальчика.

Читайте такжеТеррор во 2 классе: поведение восьмилетнего мальчика, который держит в страхе всю школу в Киеве, показали на видео

В суде отец утверждал, что все видео - срежиссированы, а школа умышленно провоцировала его сына Артура, чтобы тот защищался.

"После того, как Артур начинает бить детей или взрослых, он поворачивается и говорит: "Вам все равно никто не поверит, и папа с вами встретится в суде", - рассказала во время заседания завуч школы.

По мнению суда, отец ненадлежащим образом воспитывает своего сына, об этом же говорят и в реабилитационном центре.

"Есть шанс, что будет инклюзивное образование, вряд ли это будет в классе среди многих детей", - рассказали в центре о дальнейшей судьбе Артура.

Как сообщал УНИАН, в Киеве школьника, который терроризировал учеников и учителей, социальные работники забрали от отца и бабушки и увезли на реабилитацию.