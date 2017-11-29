Киевского школьника, который терроризировал учеников и учителей, увезли на реабилитацию (видео)

Педагоги не могли справиться с очень агрессивным учеником второго класса и даже сами страдали от физического насилия с его стороны. Отец ребенка отказывался уладить проблему. В результате 29 ноября за Артуром пришли социальные работники, сообщает ТСН.

Мальчика увезли в реабилитационный центр. Решение об изъятии ребенка приняла специальная комиссия.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано шокирующее видео о том, как мальчик терроризирует всех в школе. К примеру, утром он "выбирал себе жертву", и наносил удары "избранному" даже во время уроков. Когда учительница или даже мать одного из одноклассников пытались препятствовать этому - он отвечал на это ударами. Родители рассказали, что их дети боялись ходить в школу из-за поведения Артура, а полиция не реагировала на заявления. Отец и бабушка ребенка утверждают, что он сам стал жертвой травли.