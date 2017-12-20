В аэропорту Запорожья россиянин пытался покончить с собой

В аэропорту Запорожья россиянин, которому запрещен въезд в Украину на 5 лет, пытался порезать себе руки. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

«В пункт пропуска «Запорожье-авиа» рейсом из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. В ходе осуществления пограничного контроля военнослужащие Бердянского отряда выполнили поручение правоохранительных органов Украины, согласно которому россиянину был запрещен въезд сроком на 5 лет. Во время проставления отметки о запрете въезда мужчина выхватил из ручной клади перочинный нож и пытался порезать себе руки», - говорится в сообщении.

Военнослужащие мгновенно среагировали и изъяли у него нож, а также оказали ему первую медицинскую помощь.

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«В дальнейшем пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой и провели все необходимые квалифицированные мероприятия. Состояние иностранца удовлетворительное, угрозы его жизни нет», - добавили в ведомстве.

Задержанного передали представителям правоохранительных органов Украины.

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