Известная российская телеведущая пыталась покончить с собой - СМИ
Телеведущая Дана Борисова приняла 10 таблеток сильнодействующих психотропных препаратов.
Известная российская телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, девушка приняла 10 таблеток сильнодействующих психотропных препаратов. Однако в последствии одумалась и начала вызывать скорую помощь. Медики сделали промывание и предложили Борисовой госпитализацию, от которой она отказалась.
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Отмечается, что лекарство, с помощью которого Борисова пыталась покончить с собой, относится к крайне-тяжелым препаратам. Речь идет о финлепсине - психотропный препарат назначается только врачами, принимается строго под их наблюдением и имеет множество побочных эффектов. Передозировка финлепсина легко приводит к летальному исходу, коме или тяжелым проблемам с внутренними органами.
Более того, попытка суицида Даны Борисовой могла быть вызвана ее же лекарством. Как сказано в инструкции к финлепсину, в некоторых случаях лечение может спровоцировать суицидальные попытки.
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