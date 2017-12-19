В Днепре арестовали крымского сепаратиста

Сотрудники полиции задержали в Днепре 37-летнего боевика, который в начале марта 2014 года находился в так называемой "самообороне Крыма", и способствовал российским войскам в захвате украинского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Злоумышленник вместе со своими соратниками проводил агитационную деятельность, направленную на выход Автономной Республики Крым из состава Украины и присоединение полуострова к Российской Федерации. Также, будучи членом штурмового отряда, он принимал участие в блокировании и захвате нескольких воинских частей, а также административных зданий органов власти и местного самоуправления", - отметили в ведомстве.

Как сообщается, постановлением следственного судьи Приморского райсуда Одессы подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.