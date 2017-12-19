Под Киевом вблизи военного аэродрома горит нефтебаза (фото)

Вблизи военного аэродрома в Василькове Киевской области горит нефтебаза "БРСМ-Нафта". Об этом сообщила пресс-служба военной авиации Украины.

Читайте такжеНа Киевщине во время демонтажа резервуаров на бывшей нефтебазе "БРСМ" произошел пожар

"Пожар на БРСМ в Василькове возле военного аэродрома", - говорится в сообщении.

В компании KLO, нефтебаза которой размещена недалеко от места происшествия, сообщили "Громадському" следующее: "Они режут старые резервуары. От нас метрах в 500. Нам ничего не грозит".

Как отмечается, сейчас там только остатки нефтебазы "БРСМ", которая горела летом 2015-го.

Напомним, 8 июня 2015 года на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в г. Васильков под Киевом начался пожар, который продолжался 8 суток. В результате аварии погибли шесть человек и 18 были травмированы. К ликвидации пожара были задействованы около 300 спасателей и 45 единиц техники.

По факту и последствиями пожара открыто несколько уголовных производств.