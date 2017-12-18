В Киеве у метро "Дарница" обнаружили труп (фото)

В понедельник, 18 декабря, в Киеве у выхода из метро «Дарница» обнаружили труп. По предварительным данным, это была внезапная смерть.

На место трагедии для выяснения обстоятельств сразу приехали полиция и оперативники, передает "Информатор".

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Как рассказали в пресс-службе полиции Киева, погибшая — женщина. На ее теле следов насильственной смерти на обнаружили. Тело забрали на экспертизу.

Начато уголовное производство по статье 115 ("умышленное убийство") УК Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря в Броварском лесу под Киевом нашли бездыханное тело девушки.