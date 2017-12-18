Мать заперла в доме и ушла: в Черкасской области при пожаре погибли четверо малолетних детей

В воскресенье, 17 декабря, вечером в с. Драбовцы Золотоношского района на Черкасщине из-за пожара в доме погибли четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На месте пожара обнаружены тела 4 погибших детей (в возрасте от 1 до 8 лет). Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В то же время первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что мать заперла детей в доме и пошла отдыхать к друзьям.

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"Вчера вечером в одном из сел Черкасской произошла жуткая трагедия. Во время тушения пожара в частном домовладении обнаружены обгоревшие тела четырех детей, 2009-2014 годов рождения. Мать, 1989 г.р., закрыла детей в доме, а сама пошла отдыхать к друзьям. Невероятно болит за несчастных детей, которые были не нужны при жизни ни матери, ни отцу", - написал он.

Сейчас с горе-матерью работают следователи.

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