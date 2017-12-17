В Киеве при взрыве гранаты мужчине оторвало кисть

Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в Голосеевском районе, произошел сегодня днем на ул. маршала Якубовского в пункте приема вторичного сырья.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в результате взрыва пострадал мужчина, ему оторвало кисть.

По прибытию на место вызова нарядов патрульной полиции и взрывотехников, оперативники выяснили, что мужчина без определенного места жительства нашел в мусорнике предмет, похожий на гранату, принес его в пункт приема вторсырья, где во время неосторожного обращения произошел взрыв. Врачи, прибывшие на вызов, госпитализировали пострадавшего.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили в полиции.