В Донецкой области задержаны четверо участников наркогруппировки, действовавшей под прикрытием полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками военной прокуратуры задержали в Донецкой области, в зоне проведения антитеррористической операции участников организованной наркогруппировки, действовавшей под прикрытием полиции.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что наркобизнес организовали местные «криминальные авторитеты» под «крышеванием» полицейских. Наркодельцы реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донетчины.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли более тысячи таблеток синтетических наркотиков и почти 2 килограмма марихуаны, 5 тыс. долларов, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики.

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При задержании один из злоумышленников, руководитель подразделения полиции, стрелял из охотничьего ружья у оперативников спецслужбы.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 307 (незаконное изготовление и сбыт наркотических средств) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, четверо участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 5 патрульных полицейских, которые грабили людей на вокзале.