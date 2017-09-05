В Киеве задержали 5 патрульных полицейских, грабивших людей на вокзале (фото)

Сегодня ночью на центральном железнодорожном вокзале Киева была проведена спецоперация по задержанию 5 работников патрульной службы, которые длительное время совершали нападения на путешествующих граждан и ограбления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, эти работники полиции во время несения службы на территории вокзала под разными предлогами доставляли в полицейское помещение граждан, которые путешествовали или находились в нетрезвом состоянии. Применяя в отношении задержанных спецсредства (наручники, слезоточивый газ), а также физическое насилие, полицейские грабили их. Обычно добычей злоумышленников становились деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

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Установлена причастность злоумышленников к меньшей мере 10 нападениям на граждан, совершенным с марта по сентябрь текущего года.

В ходе негласных следственных действий задокументированы факты «крышевания» этими полицейскими карманников с последующим перераспределением похищенных средств.

Задержание сотрудников полиции произошло во время совершения ими очередного ограбления гражданина на вокзале.

Всем задержанным правоохранителям объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.