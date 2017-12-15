4 метра глубиной: в Одессе посреди проезжей части образовалась огромная дыра (фото)

15:05, 15 декабря 2017
Происшествия
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Вблизи места аварии из-за частичного перекрытия движения транспорта образовалась огромная пробка. 

Пушкинская

На улице Канатной в Одессе прямо на проезжей части образовалась дыра. Как сообщает местное издание "Пушкинская" провал огородили, однако даже издалека видно, что его глубина составляет около 4 метров.

Пушкинская

Коммунальщики отмечают, что причиной возникновения провала, вероятно, стала авария в теплосети.  Когда проблему будут устранять присутствовавшие на месте коммунальщики не знают.

Пушкинская

Коммунальщики отметили, что просили полицию полностью перекрыть этот участок дороги, но правоохранители, по их словам, отказались. В результате частичного перекрытия проезжей части на дороге образовалась пробка.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии.

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Теги: #яма на дороге#яма на проезжей части