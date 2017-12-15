4 метра глубиной: в Одессе посреди проезжей части образовалась огромная дыра (фото)
15:05, 15 декабря 2017Происшествия
1322
Вблизи места аварии из-за частичного перекрытия движения транспорта образовалась огромная пробка.
Провал огородили забором / Пушкинская
На улице Канатной в Одессе прямо на проезжей части образовалась дыра. Как сообщает местное издание "Пушкинская" провал огородили, однако даже издалека видно, что его глубина составляет около 4 метров.
Коммунальщики пока не знают, когда будут устранять проблему / Пушкинская
Коммунальщики отмечают, что причиной возникновения провала, вероятно, стала авария в теплосети. Когда проблему будут устранять присутствовавшие на месте коммунальщики не знают.
На улице Канатной провалился асфальт / Пушкинская
Коммунальщики отметили, что просили полицию полностью перекрыть этот участок дороги, но правоохранители, по их словам, отказались. В результате частичного перекрытия проезжей части на дороге образовалась пробка.
Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter