4 метра глубиной: в Одессе посреди проезжей части образовалась огромная дыра (фото)

На улице Канатной в Одессе прямо на проезжей части образовалась дыра. Как сообщает местное издание "Пушкинская" провал огородили, однако даже издалека видно, что его глубина составляет около 4 метров.

Коммунальщики отмечают, что причиной возникновения провала, вероятно, стала авария в теплосети. Когда проблему будут устранять присутствовавшие на месте коммунальщики не знают.

Коммунальщики отметили, что просили полицию полностью перекрыть этот участок дороги, но правоохранители, по их словам, отказались. В результате частичного перекрытия проезжей части на дороге образовалась пробка.

Как сообщал УНИАН, в российском Красноярске машина провалилась под асфальт из-за коммунальной аварии.