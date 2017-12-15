В Черкассах в детском садике обвалился потолок

В черкасском детсаду №91 "Кобзарик" в понедельник, 11 декабря, упал подвесной потолок. Инцидент произошел в помещении одной из групп, детей в то время там не было. Об этом сообщает ТСН.

Дети, к счастью, как раз ужинали в другой комнате, поэтому никто не пострадал.

При этом местные жители сообщили, что этот потолок новый, его сделали в 2016 году. Чиновники оперативно отреагировали на аварийную ситуацию, уже на следующий день создав комиссию по проверке фактов.

Читайте такжеВ детском лагере в Одессе вспыхнул крупный пожар, есть пострадавшие (видео, фотогалерея)

"Мы так говорим "упал потолок", как будто там полностью рухнуло перекрытие. На самом деле там упало несколько секций подвесного потолка (квадратные гипсовые элементы, - ред.)", - сзаявил заместитель председателя департамента образования Черкасского горсовета Богдан Белов.

У чиновников уже есть предварительная версия причин обрушения - заводской брак крепежных материалов.

"Мы выдвинули претензию подрядной организации, которая выполняла работы. Они не отказываются полностью все заменить, и сейчас, собственно, идет процесс демонтажа. Инцидент произошел в понедельник вечером, а утром во вторник они уже работали", - заверил Белов, добавив, что работы по восстановлению потолка должны завершить до конца этой недели.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе рухнула стена двухэтажки.