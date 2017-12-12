В Киеве на заправке четверо мужчин избили АТОшника и скрылись (видео)

В столице на заправке БРСМ неизвестные избили мужчину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее видео.

"Сегодня, 12.12.17 в 12 часов четыре быка из этой машины избили на заправке БРСМ, что на окружной дороге, АТОшника", - говорится в сообщении.

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На видеозаписи видно, как легковой автомобиль Daewoo отталкивает от колонки микроавтобус. После этого мужчины открывают его дверь, вытаскивают водителя и начинают избивать. Нападавшие скрылись до приезда полиции и "скорой".

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в Киеве пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, после чего ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся.