В Киеве пассажир такси не захотел платить за проезд и напал на водителя

В Киеве пассажир отказался оплатить проезд в такси и начал ссору, после чего ударил водителя по голове, сорвал с лобового стекла видеорегистратор и скрылся. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные в масках вырвали из рук у мужчины сумку с тремя миллионами гривень (видео)

На место происшествия первыми прибыли сотрудники полиции охраны, которые за несколько минут неподалеку от места совершения преступления увидели нападающего и задержали его. Им оказался 29-летний уроженец Черкасской области. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины сверток с порошкообразным веществом, похожим на наркотик.

Полиция завела уголовное дело в отношении нападавшего. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве резиновыми дубинками жестоко избили судью.