В Житомире автомобиль врезался в остановку, среди пострадавших 7-летняя девочка

Сегодня в Житомире автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего травмы получили три человека, среди них - 7-летняя девочка. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля «Нисан», въехавшего в остановку.

«В результате ДТП травмы получили 7-летняя девочка, ее 64-летний дедушка и 24-летний мужчина. Ребенок доставлен в лечебное учреждение, другим оказана необходимая медицинская помощь без госпитализации», - рассказали в полиции.

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Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия, которое имеет признаки правонарушения, предусмотренного ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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